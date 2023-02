Σεισμός: Σύροι πρόσφυγες εγκαταλείπουν την Τουρκία και επιστρέφουν στη χώρα τους

Εκατοντάδες άνθρωποι σχηματίζουν ουρά στο συνοριακό πέρασμα Τσιλβεγκόζου στη νοτιοανατολική Τουρκία μετά τον σεισμό, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο 44.000 ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων και στις δύο χώρες.

Πολλοί από τους σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια Σύριους που είχαν εγκατασταθεί στην Τουρκία, αφού διέφυγαν από τον εμφύλιο πόλεμο που κατέστρεψε περιοχές της χώρας τους τα τελευταία 12 χρόνια, πήραν την απόφαση δεδομένης της καταστροφής των να επιστρέψουν στην πατρώα γη τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Queues of Syrian refugees are waiting on the Turkish side of the Cilvegozu Border Crossing after it temporarily reopened because of the earthquake #Middleeast #arabnews #syria #syrian #syrianrefugees #refugees #syriaearthquake pic.twitter.com/HNB156Evx5

Οι 11 τουρκικές επαρχίες που επλήγησαν από την καταστροφή της 6ης Φεβρουαρίου φιλοξενούν 1,74 εκατομμύρια μετανάστες, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Τουρκία επέτρεψε αυτή την εβδομάδα στους Σύρους που βρίσκονται υπό την προστασία της και διαθέτουν ταυτότητα από μία από τις σεισμόπληκτες επαρχίες να φύγουν για τρεις έως έξι μήνες.

Η αλλαγή του κανόνα, η οποία έχει σχεδιαστεί για να επανενώσει τις οικογένειες και στις δύο πλευρές των συνόρων που επλήγησαν από την καταστροφή, σημαίνει ότι οι Σύροι μπορούν πλέον να φύγουν χωρίς πρώτα να λάβουν ταξιδιωτική άδεια, σύμφωνα με τον Ομάρ Καντκόι, έναν εμπειρογνώμονα για τη Συρία με έδρα την Τουρκία.

Η αλλαγή των κανόνων απλοποίησε τα ταξίδια και δημιούργησε μεγάλες ουρές στο κύριο συνοριακό πέρασμα που οδηγεί στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας που ελέγχεται από τους αντάρτες.

«Αν δεν προχωρήσουμε (στην ουρά), θα λιποθυμήσω», δήλωσε ο Αλμπακούρ, ο οποίος περίμενε στα σύνορα επί 10 ώρες, καθώς η ουρά των περίπου 1.000 ατόμων προχωρούσε αργά γύρω από ένα πάρκινγκ μπροστά από το συνοριακό σημείο ελέγχου.

Πολλοί από αυτούς που περίμεναν στην ουρά ταξίδευαν με τις οικογένειές τους και μεγάλο όγκο αποσκευών, περιμένοντας το προσωπικό ασφαλείας να τους επιτρέψει να προχωρήσουν για επεξεργασία.

Μαζί με τους διασωθέντες επαναπατρίζονται στη Συρία και πτώματα.

WATCH: Turkey's Cilvegozu border has been closed to regular traffic since Syria's conflict began 12 years ago. The border-crossing is allowing the bodies of Syrian refugees who were killed in Turkey during the 7.8 magnitude earthquake to return home https://t.co/jVvPSV2Jvs pic.twitter.com/5ciYMjJgg7