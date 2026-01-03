Σεισμός στο Μεξικό: Δύο νεκροί - Δεκάδες σπίτια κατεστραμμένα κοντά στο επίκεντρο

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή στο Μεξικό εξαιτίας του σεισμού 6,5 βαθμών που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) καταστρέφοντας πολλά σπίτια κοντά στο επίκεντρο, στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 07:58 (τοπική ώρα· 15:58 ώρα Ελλάδας) κι ώθησε πολλούς κατοίκους στην πρωτεύουσα να βγουν από τα σπίτια τους, πολλούς με τις πιτζάμες.

Ανάγκασε την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στη Σαν Μάρκος, στην πολιτεία Γκερέρο, κάπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, ανέφερε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), που εκτίμησε πως το εστιακό βάθος ήταν 35 χιλιόμετρα.

Επιστρέφοντας στο εθνικό παλάτι, την έδρα της προεδρίας, μερικά λεπτά μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, η πρόεδρος Σέινμπαουμ ανέφερε πως κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχαν διαπιστωθεί «σοβαρές ζημιές», ούτε στην πρωτεύουσα, ούτε στην πολιτεία Γκερέρο.

Ωστόσο κατόπιν οι αρχές στην πρωτεύουσα έκαναν λόγο για έναν θάνατο από ατύχημα, εξηντάρη που έπεσε καθώς έβγαινε από το διαμέρισμά του στον 2ο όροφο. Η δήμαρχος της πόλης Κλάρα Μπρουγάδα έκανε λόγο μέσω X για άλλους 12 τραυματίες.

Η πόλη Σαν Μάρκος, κοντά στη διάσημη λουτρόπολη Ακαπούλκο των 650.000 κατοίκων, υπέστη το βαρύτερο χτύπημα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σαν Μάρκος (13.000 κάτοικοι), τον Μισαέλ Λορέντσο Καστίγιο, κάπου πενήντα σπίτια καταστράφηκαν εντελώς και «όλα τα σπίτια έχουν ρωγμές».

Σύμφωνα με τη μεξικανική σεισμολογική υπηρεσία, καταγράφτηκαν 546 μετασεισμικές δονήσεις, που ήταν πάντως ασθενείς.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Το Μεξικό διαθέτει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που ενεργοποιούνται όταν επίκεινται μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Δίνουν στον πληθυσμό, με μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, περίπου ένα λεπτό για να προστατευτεί.

Η δήμος του Μεξικού έχει επίσης τοποθετήσει μεγάφωνα σε στύλους του συστήματος φωτισμού των οδών, μέσω των οποίων μπορούν να προειδοποιούνται οι κάτοικοι για μεγάλους σεισμούς.