Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη: Νύχτα αγωνίας - Φόβοι για ισχυρότερο χτύπημα μετά τα 6,2 Ρίχτερ

Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό και τη γη να τρέμει κάτω από τα πόδια τους, εκατομμύρια πολίτες στην Κωνσταντινούπολη και τις γύρω περιοχές πέρασαν μια δύσκολη νύχτα μετά τη σεισμική δόνηση των 6,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης.

Παρότι δεν υπήρξαν σοβαρές ζημιές ή ανθρώπινες απώλειες, ο σεισμός ήρθε να υπενθυμίσει, με τον πιο ηχηρό τρόπο, ότι η τουρκική μεγαλούπολη παραμένει εκτεθειμένη σε ένα ιδιαίτερα ενεργό σεισμικά ρήγμα.

Μετασεισμοί σημειώνονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν ξεπέρασαν τα 3 Ρίχτερ. Ωστόσο, τα ξημερώματα της Πέμπτης καταγράφηκε δόνηση 4,2 Ρίχτερ, ενώ χιλιάδες πολίτες επέλεξαν να διανυκτερεύσουν σε ανοιχτούς χώρους, μακριά από τα κτίρια, ανάβοντας φωτιές για να προστατευτούν από το κρύο. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία στις πληγείσες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, πάνω από 230 άτομα τραυματίστηκαν, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, προσπαθώντας να πηδήξουν από τα μπαλκόνια ή τα παράθυρα κατά τη διάρκεια του σεισμού. Η πλειονότητα των τραυματισμών ήταν ελαφράς μορφής και οι περισσότεροι πήραν εξιτήριο, χωρίς να υπάρχουν απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις.

Η σεισμική δόνηση συνδέεται, σύμφωνα με την προκαταρκτική ανάλυση του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, με το δυτικό τμήμα του ρήγματος στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν πως η περιοχή παραμένει επικίνδυνη, ενώ αναμένουν μεγαλύτερο σεισμό στο μέλλον, καθώς η συσσωρευμένη ενέργεια είναι πολύ μεγάλη.

Ο καθηγητής Μουράτ Ουτοκσού τόνισε πως η χθεσινή δόνηση «ίσως αποτελεί προάγγελο του μεγάλου σεισμού που περιμένουμε εδώ και χρόνια», τονίζοντας πως το σεισμικό δυναμικό της περιοχής συνδέεται με τον καταστροφικό σεισμό του 1999.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εκτίμηση του διακεκριμένου σεισμολόγου δρ Νατσί Γκορούρ, ο οποίος δήλωσε πως «ο πραγματικός σεισμός που περιμένουμε στην Κωνσταντινούπολη θα είναι μεγαλύτερος και πάνω από 7 Ρίχτερ». Με ανάρτησή του στο Χ, υπογράμμισε πως οι πρόσφατες δονήσεις «αυξάνουν την πίεση στο ρήγμα Kumburgaz», στο οποίο αναμένεται να εκδηλωθεί ο ισχυρός σεισμός.

🇹🇷 Turkey's largest city Istanbul has been hit with a powerful magnitude 6.2 earthquake on its outskirts.



Other neighboring countries, including Bulgaria, Greece, and Romania, have also been hit. pic.twitter.com/BkNpfVHvrN