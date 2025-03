Σεισμός στη Μιανμάρ: Δεν μπορεί να υπάρξει ακριβής απολογισμός θυμάτων - «Καμπανάκια» από ΟΗΕ και Ερυθρό Σταυρό (pics)

Τρία εικοσιτετράωρα μετά τον σεισμό 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη Μιανμάρ την Παρασκευή (28/03) η κατάσταση στη χώρα παραμένει χαοτική.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη στρατιωτική κυβέρνηση της Μιανμάρ, οι νεκροί έχουν ανέλθει περίπου στους 1.700, πάνω από 3.400 είναι οι τραυματίες και 300 είναι οι αγνοούμενοι. Ωστόσο, όπως λέει ο επικεφαλής της στρατιωτικής κυβέρνησης, αυτός ο αριθμός μπορεί να αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Ακριβής απολογισμός θυμάτων δεν μπορεί να υπάρξει, καθώς οι διασώστες, με τα πενιχρά τους μέσα, δεν μπορούν να εντοπίσουν επιζώντες ούτε να ανασύρουν σορούς από τα συντρίμμια.

AP

Μεγάλη ανησυχία υπάρχει για τους μετασεισμούς. Μάλιστα πριν από λίγο καταγράφηκε ένας μετασεισμός 5,1 Ρίχτερ, 28 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μανταλέι, όπου ήταν το επίκεντρο του μεγάλου σεισμού της Παρασκευής των 7,7 Ρίχτερ.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε για σοβαρές ελλείψεις ιατρικών προμηθειών, καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολο, το έργο διαχείρισης της καταστροφής. Η έρευνα για επιζώντες διεξάγεται κυρίως από τους κατοίκους της περιοχής χωρίς τη βοήθεια βαρέως εξοπλισμού, μετακινώντας τα μπάζα με τα χέρια και με φτυάρια σε ζέστη 41 βαθμών Κελσίου, ενώ μόνο περιστασιακά παρατηρούνται εκσκαφείς.

AP

Στη Μιανμάρ, η οποία είναι επίσης γνωστή ως Βιρμανία, οι προσπάθειες διάσωσης επικεντρώνονται μέχρι στιγμής στις πόλεις Μανταλέι και Ναϊπιτάου, οι οποίες πιστεύεται ότι έχουν πληγεί περισσότερο, αλλά πολλές άλλες περιοχές έχουν επίσης πληγεί και λίγα είναι μέχρι στιγμής γνωστά για τις ζημιές εκεί.

«Ακούμε αναφορές για εκατοντάδες ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε διάφορες περιοχές», δήλωσε η Κάρα Μπραγκ, η διευθύντρια της Catholic Relief Services στη Μιανμάρ με έδρα τη Γιανγκόν. «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλά στοιχεία, αλλά πρέπει να υποθέσουμε ότι θα αυξηθούν σε χιλιάδες με βάση τις επιπτώσεις. Πρόκειται απλώς για ανεπίσημες πληροφορίες σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε.

Πέρα από τις ζημιές από τον σεισμό, οι προσπάθειες διάσωσης περιπλέκονται από τον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο που μαίνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που έχουν πληγεί από τον σεισμό. Το 2021, ο στρατός κατέλαβε την εξουσία από την εκλεγμένη κυβέρνηση της Aung San Suu Kyi, προκαλώντας αυτό που έκτοτε έχει μετατραπεί σε σημαντική ένοπλη αντίσταση.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν χάσει τον έλεγχο μεγάλου μέρους της Μιανμάρ και πολλά μέρη είναι επικίνδυνα ή αδύνατο να προσεγγίσουν ομάδες βοήθειας. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις μάχες και σχεδόν 20 εκατομμύρια έχουν ανάγκη, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Τομ Άντριους, ένας παρατηρητής των δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, εντεταλμένος από το υποστηριζόμενο από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον στρατό να κηρύξει αμέσως κατάπαυση του πυρός.

«Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν θα πρέπει να έχουν να φοβούνται τη σύλληψη και δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στο να φτάσει η βοήθεια εκεί που τη χρειάζονται περισσότερο. Κάθε λεπτό μετράει», δήλωσε στο X.

The junta should follow the National Unity Government in declaring an immediate ceasefire. Military conscription should be suspended, aid workers should not have to fear arrest and there should be no obstructions to aid getting to where it is most needed. Every minute counts.