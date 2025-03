Φονικά Ρίχτερ σε Μιανμάρ και Ταϊλάνδη: Φόβοι για πολλούς νεκρούς, κατέρρευσαν κτίρια - Εικόνες βιβλικής καταστροφής (pics&vids)

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Μιανμάρ την Παρασκευή (28/03), σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (USGS). Υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον έξι νεκρούς, ενώ υπό κατασκευή ουρανοξύστης κατέρρευσε στην Μπανγκόκ, η οποία επίσης «χτυπήθηκε» από τον Εγκέλαδο, εγκλωβίζοντας τουλάχιστον 43 εργάτες.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.8 || 16 mi S of #Sagaing (#Myanmar) || 9 min ago (local time 13:02:18). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/PYE1YSdE9o — EMSC (@LastQuake) March 28, 2025

Another aftermath video from Mandalay after it was hit by powerful 7.7 earthquake#earthquake #Myanmar pic.twitter.com/MUgIwctxm6 — Masood (@Masood9876) March 28, 2025

Ακολούθησε μετασεισμός 6,7 Ρίχτερ και οι Αρχές προειδοποιούν τον πληθυσμό και για άλλους.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και σημειώθηκε περίπου στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη Μάνταλεϊ με περίπου 1,2 εκατομμύριο κατοίκους.

Υπό κατασκευή ουρανοξύστης κατέρρευσε στην Μπανγκόκ μετά από τον σεισμό, ανέφερε η αστυνομία, ενώ όπως μεταδίδει το ΑFP επικαλούμενο γιατρούς τουλάχιστον 43 εργάτες παγιδεύτηκαν στον ουρανοξύστη που κατέρρευσε. Η Μπανγκόκ κηρύχθηκε ζώνη καταστροφής

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από την κατάρρευση του υπό κατασκευή ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ

NEWS



Skyscraper under construction collapses in Bangkok, Thailand, following magnitude 7.7 earthquake in Myanmar.pic.twitter.com/BvQSZIHeNn — Massimo (@Rainmaker1973) March 28, 2025

Μιανμάρ: Η χούντα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 6 επαρχίες - Προειδοποιήσεις για μετασεισμούς

Η χούντα στη Μιανμάρ απηύθυνε την Παρασκευή (28/03) μια σπάνια έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει βοήθεια στη χώρα, με τις Αρχές να έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι επαρχίες λόγω της έκτασης των ζημιών.

«Το κράτος θα αποτιμήσει γρήγορα την κατάσταση και θα διεξάγει επιχειρήσεις διάσωσης παράλληλα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», επεσήμανε η χούντα στο Telegram.

Ο επικεφαλής της χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ επισκέφθηκε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Ναϊπιντάου όπου έχουν διακομιστεί πολλοί τραυματίες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται στο σημείο.

Σε αυτό το μεγάλο νοσοκομείο έχουν διακομιστεί πολλά θύματα, όπως δήλωσε στέλεχός του.

Το στρατιωτικό καθεστώς δήλωσε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στο Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, και ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ενήμεροι για μετασεισμούς εντός των επόμενων έξι ωρών.

Μιανμάρ: H στιγμή της κατάρρευσης ιστορικής γέφυρας του 1934 από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ (vids)

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην πόλη Μάνταλεϊ, που απέχει περίπου 17 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού των 7,7 Ρίχτερ. Δραματικό είναι και το βίντεο από την κατάρρευση της «ιστορικής» γέφυρας Ava ή Sagaing.

A powerful earthquake, with 7.7 richter scale in magnitude, near the epicenter Mandalay, Myanmar. It causes the Ava Bridge in Myanmar and unknown 14 floors building in Thailand collapse. Pray for Myanmar and Thailand 🙏 #แผ่นดินไหว #earthquake #breakingnews pic.twitter.com/hX4908pQnd — Aman Journalist (@edween88) March 28, 2025

Η γέφυρα κατασκευάστηκε πριν από 91χρόνια, την περίοδο της βρετανικής αποικιοκρατίας και διέσχιζε τον ποταμό Irrawaddy μεταξύ των περιοχών Mandalay και Sagaing.

NEW: The Ava Bridge in Myanmar collapsed during the earthquake pic.twitter.com/rOgj8DnYKF — BNO News Live (@BNODesk) March 28, 2025

Αισθητές οι δονήσεις και σε Κίνα - Ταϊλάνδη

screenshot X/BNO News Live

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στην Κίνα και την Ταϊλάνδη, με πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν ανθρώπους να εκκενώνουν κτίρια στην Μπανγκόκ και να συγκεντρώνονται στους δρόμους.

Δημοσιογράφοι του AFP στη Ναϊπίνταου δήλωσαν ότι οι δρόμοι λύγισαν από τη δύναμη των δονήσεων και κομμάτια έπεσαν από τα ταβάνια.

WATCH: Strong earthquake hits Bangkok, sending pool water over edge of building pic.twitter.com/r8eUr1c2gX — BNO News (@BNONews) March 28, 2025

Υπάρχουν αναφορές για στραβωμένους δρόμους στην πόλη της Μιανμάρ Ναϊπίνταου.

Μαρτυρία Έλληνα στην Ταϊλάνδη: Βιβλική καταστροφή, γερανοί έπεσαν από κτίρια και σκότωσαν κόσμο

Ο Έλληνας επιχειρηματίας Βασίλης Στεργίου που ζει στην Ταϊλάνδη έκανε λόγο για «βιβλική καταστροφή».

Συγκεκριμένα, μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα για την κατάσταση που επικρατεί στην Μπανγκόκ, υποστηρίζοντας ότι έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια και έχουν σκοτωθεί αρκετοί άνθρωποι.

«Στην Μπανγκόκ υπάρχει πολύ μεγάλη αναταραχή, γιατί έχει γίνει σχεδόν βιβλική καταστροφή. Ακούγεται τραβηγμένο, αλλά η Ταϊλάνδη δεν είναι σεισμογενής χώρα και δεν υπάρχει ιστορικό. Ο κόσμος δεν είναι εκπαιδευμένος και δεν γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει έναν σεισμό. Επίσης, οι κατασκευές δεν τηρούν πολύ αυστηρές προδιαγραφές», είπε αρχικά ο κ. Στεργίου, που την ώρα του σεισμού βρισκόταν στο Πουκέτ, και συνέχισε:

«Έχουν υπάρξει απίστευτες ζημιές. Υπάρχουν πολλοί νεκροί από κτίρια που κατέρρευσαν. Κανένας δεν γνωρίζει το αύριο, γιατί δεν υπάρχει εκπαίδευση στο θέμα των σεισμών. Οι πολιτικοί μηχανικοί πρέπει να βγουν και να ελέγξουν όλους τους ουρανοξύστες. Ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους και περιμένει να δει αν μπορεί να επιστρέψει στα σπίτια».

«Γερανοί έπεσαν από τον 40ο ή τον 50ο όροφο και σκότωσαν κόσμο που κυκλοφορούσε»

Στη συνέχεια, ο Έλληνας επιχειρηματίας που ζει στην Ταϊλάνδη ανέφερε ότι ο ισχυρότατος σεισμός κράτησε περίπου 30-40 δευτερόλεπτα, ενώ επανέλαβε πως πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, υποστηρίζοντας ότι τους καταπλάκωσαν γερανοί που έπεσαν από ψηλά.

«Πισίνες που είναι στον 40ό ή στον 50ό όροφο έχουν ραγίσει και τα νερά τρέχουν κάτω στον δρόμο. Έφυγαν γερανοί και σκότωσαν κόσμο που κυκλοφορούσε από κάτω. Γι' αυτό το χαρακτήρισα "βιβλική καταστροφή"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά άλλους Έλληνες που βρίσκονται στη χώρα, είπε ότι με 3-4 γνωστούς του που επικοινώνησε του ανέφεραν ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Ένας μάρτυρας στην πρωτεύουσα Μάνταλεϊ δήλωσε στο Reuters: «Όλοι τρέξαμε έξω από το σπίτι καθώς όλα άρχισαν να τρέμουν. Είδα ένα πενταώροφο κτίριο να καταρρέει μπροστά στα μάτια μου. Όλοι στην πόλη μου είναι έξω στο δρόμο και κανείς δεν τολμά να επιστρέψει μέσα στα κτίρια».

Μάρτυρες με τους οποίους επικοινώνησαν στη Γιανγκόν είπαν ότι πολλοί άνθρωποι έτρεξαν έξω από τα κτίρια της πόλης, της μεγαλύτερης της χώρας.

Μάρτυρες στην Μπανγκόκ είπαν ότι οι άνθρωποι έτρεξαν πανικόβλητοι στους δρόμους, πολλοί από αυτούς πελάτες ξενοδοχείων με μπουρνούζια και μαγιό.

Massive earthquake in Bangkok. I guess this swimming pool is broken#earthquake pic.twitter.com/cZoBBnD76s — Reto Frei 👨‍💻 (@retofrei5) March 28, 2025

Ένας πύργος γραφείων στο κέντρο της Μπανγκόκ λικνίστηκε από τη μία πλευρά στην άλλη για τουλάχιστον δύο λεπτά, με τις πόρτες και τα παράθυρα να τρίζουν δυνατά, δήλωσαν μάρτυρες.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι βγήκαν από τις σκάλες έκτακτης ανάγκης, καθώς κάποιοι σοκαρισμένοι και πανικόβλητοι εργαζόμενοι πάγωσαν. Δυνατές κραυγές ακούγονταν καθώς το κτίριο συνέχιζε να κινείται.

Η κατάσταση στην Μπανγκόκ παραμένει σοβαρή μετά τον σφοδρό σεισμό στην Μιανμάρ, αλλά δεν έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ανουτίν Σαρνβιρακούλ.

Όλες οι πτήσεις από και προς την Μπανγκόκ διεξάγονται κανονικά, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ταϊλάνδης.

Η Bui Thu, δημοσιογράφος του BBC που ζει στην Μπανγκόκ, λέει στην εκπομπή Newsday του BBC World Service ότι ήταν στο σπίτι της και μαγείρευε όταν έγινε ο πρώτος σεισμός. «Ήμουν πολύ νευρική, ήμουν πολύ πανικόβλητη», λέει. «Δεν ήξερα τι ήταν γιατί έχει περάσει, νομίζω, μια δεκαετία από τότε που η Μπανγκόκ είχε έναν πραγματικά ισχυρό ή ισχυρό σεισμό σαν αυτόν». «Στο διαμέρισμά μου βλέπω μόνο κάποια ραγίσματα στους τοίχους και νερό να εκτοξεύεται από τις πισίνες και ανθρώπους να φωνάζουν». Μετά από έναν μετασεισμό, η ίδια, μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους, έτρεξε στο δρόμο. «Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει», λέει. «Τα κτίρια στην Μπανγκόκ δεν είναι κατασκευασμένα για σεισμούς, γι' αυτό νομίζω ότι θα υπάρξουν μεγάλες ζημιές».