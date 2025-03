Μιανμάρ: H στιγμή της κατάρρευσης ιστορικής γέφυρας του 1934 από το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ (vids)

Αξιωματούχος έκανε λόγο για «πολλά θύματα» σε μεγάλο νοσοκομείο της Ναϊπιντάου, πρωτεύουσας της Μιανμάρ, η οποία επλήγη από ισχυρό σεισμό 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ την Παρασκευή (28/03). Την ίδια ώρα στην Ταϊλάνδη ανασύρονται νεκροί από τα ερείπια ουρανοξύστη.

Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην πόλη Μάνταλεϊ, που απέχει περίπου 17 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού των 7,7 Ρίχτερ. Δραματικό είναι και το βίντεο από την κατάρρευση της «ιστορικής» γέφυρας Ava ή Sagaing.

A powerful earthquake, with 7.7 richter scale in magnitude, near the epicenter Mandalay, Myanmar. It causes the Ava Bridge in Myanmar and unknown 14 floors building in Thailand collapse. Pray for Myanmar and Thailand 🙏 #แผ่นดินไหว #earthquake #breakingnews pic.twitter.com/hX4908pQnd