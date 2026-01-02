Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Μεξικό

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την πολιτεία Γκερέρο στο Μεξικό την Παρασκευή, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, ανέφερε το GFZ, σύμφωνα με το Reuters.

Δεν αναφέρθηκαν άμεσα σοβαρές ζημιές στην πολιτεία Γκερέρο, δήλωσε στο X η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, μετά από επικοινωνία με τον κυβερνήτη της πολιτείας.

Πρόσθεσε ότι δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και στην πρωτεύουσα, την Πόλη του Μεξικού.

Η Σέινμπαουμ μιλούσε στη πρωινή συνέντευξη Τύπου όταν ήχησαν οι σεισμικοί συναγερμοί, με την πρόεδρο να εκκενώνει ψύχραιμα τον χώρο μαζί με τους δημοσιογράφους.