Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Κεμάχ της επαρχίας Ερζιντζάν, στην ανατολική Τουρκία, προκαλώντας αισθητή δόνηση στο έδαφος στις γύρω περιοχές, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η αρμόδια αρχή αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Συμφωνά με την Turkiye Today, η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι ο σεισμός καταγράφηκε στις 14:16 τοπική ώρα, με επίκεντρο την Κεμάχ, αγροτική περιοχή της επαρχίας Ερζιντζάν.

Τα στοιχεία της υπηρεσίας έδειξαν ότι η δόνηση είχε μέγεθος 4,9 βαθμών της κλίμακας μεγέθους ροπής.

Η ίδια υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος περίπου 4,5 χιλιομέτρων, ένα σχετικά μικρό εστιακό βάθος που συχνά κάνει τη δόνηση πιο έντονα αισθητή στην επιφάνεια.

Οι πληροφορίες δημοσιεύθηκαν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της υπηρεσίας, η οποία παρέχει τακτικά ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για τη σεισμική δραστηριότητα σε όλη την Τουρκία.