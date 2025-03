Σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ: Επίθεση με ρουκέτες από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ήχησαν σειρήνες συναγερμού στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα η ένοπλη πτέρυγα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, οι ταξιαρχίες Κασάμ, ανέλαβαν την ευθύνη για «επίθεση».

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εξαπολύθηκαν τουλάχιστον έξι ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ. Τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης πριν φτάσει στον ισραηλινό εναέριο χώρο, ενώ ακούστηκαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και εκρήξεις αναχαίτισης στην Ιερουσαλήμ.

UPDATE 🔴



Three long-range rockets were fired from Gaza at central Israel. The IDF says one was intercepted, while two landed in open areas. No injuries were reported.



This marks the first Hamxs attack on central Israel since October 7, 2024. pic.twitter.com/wm7Pq90mXM