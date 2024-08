Σε ύψιστο συναγερμό το Ισραήλ μετά τις απειλές του Ιράν - Πιθάνα χτυπήματα και εκτός της χώρας

«Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται το Ισραήλ», υποστήριξε την Πέμπτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι ανησυχίες ότι το Ιράν ή οι σύμμαχοί του θα προχωρήσουν σε αντίποινα για την εξουδετέρωση ηγετικών στελεχών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς αυτήν την εβδομάδα.

«Το Ισραήλ είναι καλά προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο, τόσο από αμυντική όσο και από επιθετική άποψη», είπε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψή του στην έδρα της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου του στρατού, που είναι αρμόδια για την πολιτική προστασία. «Θα επιφέρουμε πολύ βαρύ πλήγμα σε όποιον μας επιτεθεί», επανέλαβε.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, που επικαλείται μια πηγή προσκείμενη στο πρωθυπουργικό γραφείο, ο Νετανιάχου θα συνομιλήσει αργότερα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και το αντικείμενο της συζήτησής τους θα είναι η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.

Το ισραηλινό συμβούλιο εθνικής ασφάλειας προειδοποίησε σήμερα τους Ισραηλινούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, τονίζοντας ότι το Ιράν ή οι σύμμαχοί του, Χαμάς και Χεζμπολάχ, ενδέχεται να στοχοποιήσουν ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα εκτός Ισραήλ.

Η προειδοποίηση, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω του πρωθυπουργικού γραφείου, έρχεται εν μέσω αυξανόμενων φόβων στο Ισραήλ για μια επίθεση από τους εχθρούς του ως αντίποινα για την εξουδετέρωση ανώτερων ηγετών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς.

