«Την κατάληψη της Δαμασκού» ανακοίνωσε θριαμβευτικά ο ηγέτης των ανταρτών της Συρίας, Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι. Ο ηγέτης των Σύρων ανταρτών μετέβη στο περίφημο τέμενος των Ομεϋάδων της Δαμασκού, όπου εκφώνησε μια ομιλία, αφού νωρίτερα οι δυνάμεις του κατέλαβαν τη συριακή πρωτεύουσα, ανατρέποντας τον Μπασάρ αλ Άσαντ.

New Ahmad al-Shar’a (Jawlani) video inside the Ummayad mosque addressing everyone on their victory pic.twitter.com/i8wT2IpXmD