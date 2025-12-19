Σε πλήρη λειτουργία και πάλι το μουσείο του Λούβρου - Αναστολή της απεργίας αποφάσισαν οι εργαζόμενοι

Το προσωπικό του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι ψήφισε να αναστείλει την απεργία που ξεκίνησε τη Δευτέρα για ζητήματα μισθών και συνθηκών εργασίας, δήλωσαν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι την Παρασκευή.

«Σε γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, το προσωπικό του Μουσείου του Λούβρου αποφάσισε ομόφωνα να παγώσει τις κινητοποιήσεις του, προκειμένου να επιτραπεί στο μουσείο να επαναλειτουργήσει και να υποδεχθεί τους επισκέπτες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το συνδικάτο CFDT-Culture.

Το μουσείο παρέμεινε πλήρως κλειστό τη Δευτέρα, καθώς οι εργαζόμενοι αποχώρησαν από τα καθήκοντά τους, ενώ από την Τετάρτη επαναλειτούργησε εν μέρει. Η Τρίτη είναι η καθιερωμένη ημέρα εβδομαδιαίας αργίας του μουσείου.

Τα συνδικάτα δήλωσαν ότι η αναστολή ήρθε μετά από πέντε συναντήσεις που είχαν με αξιωματούχους του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά δήλωσαν ότι η πρόοδος παραμένει ανεπαρκής, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό προσωπικού, τις αμοιβές και τα μακροπρόθεσμα σχέδια ασφαλείας.

Ανέφεραν επίσης ότι καταδικάζουν «την έλλειψη συγκεκριμένων απαντήσεων σχετικά με το σχέδιο ασφάλειας και το μέλλον του ιδρύματος, σε ένα πλαίσιο φθοράς των υποδομών και επιδείνωσης των συνθηκών εργασίας».

Εξέφρασαν δε τη δυσαρέσκειά τους για «τη σιωπή του προέδρου του μουσείου, ο οποίος ούτε συναντήθηκε με το προσωπικό ούτε εξέδωσε κάποια ανακοίνωση».

Νέα συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 5 Ιανουαρίου, προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική των κινητοποιήσεων, εάν δεν υπάρξουν οι αναμενόμενες απαντήσεις.