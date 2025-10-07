Σε κρίσιμη κατάσταση η δήμαρχος στη Γερμανία: Ανακρίνονται ο γιος και η κόρη της για την απόπειρα δολοφονίας της

Μεγάλη είναι η ανατροπή στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας της 57χρονης δημάρχου, Ίρις Στάλτσερ στην πόλη Χέρντεκε της Γερμανίας, καθώς σύμφωνα με την Bild, η αστυνομία έχει συλλάβει ως βασικό ύποπτο για την επίθεση τον 15χρονο υιοθετημένο γιο της. Μαζί του κρατείται για κατάθεση και η επίσης υιοθετημένη 17χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο νεαρός ήταν στο σπίτι μαζί με την 17χρονη αδελφή του (επίσης θετή κόρη της δημάρχου) και καθώς η δήμαρχος έφευγε από την οικία, την μαχαίρωσε. Ο ίδιος φέρεται να κάλεσε τις αρχές και να λέει ότι μια ομάδα από άνδρες της επιτέθηκε, όμως λίγο μετά οι αρχές συνέλαβαν τον ανήλικο και του πέρασαν χειροπέδες, για να τον οδηγήσουν στο τμήμα.

Σημειώνεται ότι η νεοεκλεγείσα δήμαρχος μιας πόλης στη δυτική Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι είχε τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στην κοιλιά.

Η επίθεση έλαβε χώρα μετά από μια περιφερειακή προεκλογική εκστρατεία που, σύμφωνα με τους πολιτικούς της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, του μεγαλύτερου ομόσπονδου κράτους της Γερμανίας, χαρακτηρίστηκε από σκληρότητα και ωμότητα.

Η Στάλζερ, μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, πρόκειται να αναλάβει τα καθήκοντά της τον Νοέμβριο, μετά την εκλογή της ως δήμαρχος του Χέρντεκε στην περιοχή του Ρουρ.

Η αστυνομία, αναζητώντας στοιχεία, απέκλεισε τον δρόμο γύρω από το σπίτι της δικηγόρου εργατικού δικαίου, η οποία εδώ και χρόνια αποτελεί σταθερή αξία στην τοπική πολιτική του Χέρντεκε, μιας ιστορικής πόλης 20.000 κατοίκων. Με την υποστήριξη των Πρασίνων, η Στάλζερ ανέτρεψε έναν συντηρητικό δήμαρχο.

Ο συντηρητικός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάιο διαπίστωσε ότι το 60% των πολιτικών στη Γερμανία είχε υποστεί βία τουλάχιστον μία φορά, με έναν στους πέντε να δηλώνει ότι αυτό τους έκανε πιο διστακτικούς να εμφανίζονται δημόσια.

Παρόλο που το κίνητρο δεν ήταν σαφές, η υπόθεση ξύπνησε αναμνήσεις από τη δολοφονία του συντηρητικού προέδρου της τοπικής αυτοδιοίκησης Βάλτερ Λούμπκε το 2019, ο οποίος ήταν υποστηρικτής της πολιτικής της τότε καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ για τους πρόσφυγες και πυροβολήθηκε από έναν ακροδεξιό ακτιβιστή ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο αργά το βράδυ στη βεράντα του σπιτιού του.