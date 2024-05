Σε «κόκκινο συναγερμό» Γερμανία και Γαλλία: Πλημμύρες από τις καταρρακτώδεις βροχές (vids)

Από τις εστίες τους χρειάστηκε να χρειάστηκε να απομακρυνθούν εκατοντάδες άνθρωποι, ενώ σταμάτησε η λειτουργία ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη νοτιοδυτική Γερμανία, έπειτα από πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/05), οι Αρχές και γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Η στάθμη των υδάτων αυξάνεται ιδιαίτερα γρήγορα στην περιοχή του κρατιδίου Ζάαρλαντ, στα σύνορα με τη Γαλλία και τη γαλλική διοικητική περιφέρεια Μοζέλ, που επίσης πλήττεται από πλημμύρες ύστερα από μεγάλες βροχοπτώσεις.

Η γερμανική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τον πληθυσμό του Ζάαρλαντ να δείξει τη μέγιστη επαγρύπνηση και να αποφεύγει τα υπόγεια των σπιτιών, ιδίως μετά το σπάσιμο φράγματος στην κοινότητα Κουίερσιντ.

Germany‼️

Floods in the German state of Saarland,on the border with France and Luxemburg pic.twitter.com/9OluhZwcXX