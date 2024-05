Ιράν: Επτά νεκροί από τις πλημμύρες στη Μασχάντ (vid)

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών που σάρωσαν χθες Τετάρτη την πόλη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Μια μητέρα και τα τέσσερα παιδιά της βρήκαν τον θάνατο όταν ορμητικός χείμαρρος προκάλεσε την κατάρρευση του σπιτιού τους.

#FreeIran2023#IranRevolution : May. 16 — Mashhad — Khorasan Razavi — #Iran

Devastating conditions after flashfloods

Damage caused by #floods in Mashhad Due to the looting regime's lack of attention to the infrastructure and reconstruction of dams,#سر_مار_در_تهران_است… pic.twitter.com/YRQ3WetTB8