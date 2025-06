Σε κλοιό καύσωνα η νότια Ευρώπη: Ρεκόρ 46℃ στην Ισπανία - Σε συναγερμό οι αρχές σε Ιταλία, Γαλλία και Πορτογαλία (χάρτες)

Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένονται σε ορισμένες περιοχές στο νότιο τμήμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας και σχεδόν ολόκληρη η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αποπνικτική ζέστη που προβλέπεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Ήδη από το Σάββατο, η Ισπανία κατέγραψε ένα ρεκόρ, που απομένει να επιβεβαιωθεί, από την αρχή της καταγραφής των δεδομένων, με 46 βαθμούς Κελσίου στη Γρανάδα, στην Ανδαλουσία (νοτιοδυτικά). Το προηγούμενο ρεκόρ ανερχόταν σε 45,2 βαθμούς Κελσίου στη Σεβίλλη τον Ιούνιο του 1965.

After a historic heat in Spain today, another extremely hot June day is forecast for Sunday. Both Spain and Portugal may re-challenge their national Tmax record tomorrow. Forecast details: https://t.co/NZ2FQBl19R pic.twitter.com/dIXlESIFPC

Ρεκόρ καταγράφηκαν επίσης και στη θάλασσα: η Μεσόγειος ξεπέρασε τους 26 βαθμούς Κελσίου στις Βαλεαρίδες, ένα όριο «τυπικό για τα μέσα Αυγούστου», σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

The ongoing marine heatwave in the Mediterranean Sea is one of the largest marine anomalies observed globally Via @IanHall_CU pic.twitter.com/3V2FB7b0oq

Στην Ιταλία, 21 πόλεις τέθηκαν σε μέγιστο συναγερμό σήμερα για ακραία ζέστη, ιδίως το Μιλάνο, η Νάπολη, η Βενετία, η Φλωρεντία και η Ρώμη, όπου ασθενοφόρα έχουν σταθμεύσει σε κοντινή απόσταση από τουριστικά αξιοθέατα.

Τα τμήματα επειγόντων των ιταλικών νοσοκομείων έκαναν λόγο για μια αύξηση 10% των περιστατικών θερμοπληξίας, σύμφωνα με τον Μάριο Γκουαρίνο, τον αντιπρόεδρο της ιταλικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσων, «ιδίως στις πόλεις, που όχι μόνο καταγράφουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά επίσης ένα σημαντικό ποσοστό υγρασίας».

Στη Βενετία, οργανώθηκαν δωρεάν επισκέψεις με ξεναγό για τους άνω των 75 ετών στα κλιματιζόμενα μουσεία και τα δημόσια κτίρια και στη Ρώμη προβλέπεται δωρεάν είσοδος στις πισίνες για τους άνω των 70 ετών.

Στην Πορτογαλία, πολλές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας Λισαβόνα, έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό έως αύριο το βράδυ εξαιτίας των «εξαιρετικά υψηλών τιμών μέγιστης θερμοκρασίας που επιμένουν», σύμφωνα με το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

Many areas in #Europe are experiencing high temperatures & #heatwave. Temperatures are likely going to exceed 40°C in parts of France, Spain, Portugal & Italy on 30 June, possibly exceeding 45°C in some regions. Temperatures in France will be above normal by 10-15°C on 30 June! pic.twitter.com/d4MD0r2nba