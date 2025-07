Σε κατάσταση συναγερμού η Πορτογαλία: Τρεις μεγάλες δασικές πυρκαγιές (pics&vids)

Δύναμη 1.500 πυροσβεστών επιχειρούν για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που μαίνονται εδώ και μέρες στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Πορτογαλίας, ενώ εκατοντάδες παραμένουν σε ετοιμότητα, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Στον πορτογαλικό βορρά, σφοδρή πυρκαγιά κατακαίει από το Σάββατο το εθνικό πάρκο Peneda-Geres και η δασική πυρκαγιά της Αρούκα που ξέσπασε την Δευτέρα παραμένει ενεργή.

Several areas are burning today in Portugal and Spain. Some of the smoke plumes that stand out are originating from fires close to Castelo Branco and Porto. pic.twitter.com/pCy4xNjk31 — Weather Watcher (@WXWatcher07) July 29, 2025

Τρεις μεγάλες πυρκαγιές στην κεντρική Πορτογαλία τέθηκαν υπό έλεγχο τη νύχτα.

There are 34 fires raging in the country due to high temperatures and strong winds. Six of them are major fires. The fire in Ponte da Barca, Alto Minho, is the longest-burning of all. There is a threat to residential buildings. 🎥Meteo Trás os Montes pic.twitter.com/dIQ72LMLcn — Climate Review (@ClimateRe50366) July 29, 2025

Ωστόσο, η σημερινή ημέρα αναμένεται δύσκολη εξαιτίας των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών, με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να φθάσουν τους 40°C.

Portugal on Fire: Wildfires Sweep Through Central and Northern Regions 🔥🇵🇹



More than 1,300 firefighters and a dozen aircraft are battling multiple wildfires across Portugal.



🚫The largest blaze is near Arouca, about 300 km from Lisbon. Villages have been evacuated, and the… pic.twitter.com/TmrOBvINBc — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2025

Ολόκληρη η πορτογαλική επικράτεια βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για «ύψιστο, πολύ υψηλό ή υψηλό» κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.