Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ν. Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ λόγω σφοδρής χιονοθύελλας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, καθώς οι αρχές προειδοποιούν για τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις των τελευταίων τριών ετών. Η χειμερινή καταιγίδα έχει ήδη προκαλέσει χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων, διαταράσσοντας τις μετακινήσεις στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από τις βραδινές ώρες.

People walk over the Brooklyn Bridge in New York City. New York City metro area is forecast to get up to 8 inches of snow in what is expected to be one of the biggest snowstorms to hit the city in years.

A winter snow storm wreaked havoc across New York City and other parts of the US Northeast over the weekend, causing major travel disruptions during the holiday season.

Εν μέσω σφοδρής χιονόπτωσης, αεροπλάνο προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Φρέντερικ Ντάγκλας στο Ρότσεστερ. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί εξαιτίας της χειμερινής καταιγίδας, ματαιώνοντας τα σχέδια των ταξιδιωτών στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι χιονοπτώσεις θα είναι σε ύφεση από τις βραδινές ώρες.

A powerful winter storm has disrupted one of the busiest travel weekends of the year in New York City and northeastern US.



More than 1,000 flights have been cancelled or delayed due to snow.



Read more: https://t.co/mPDKWi4zRw pic.twitter.com/y487ivCtOq — Sky News (@SkyNews) December 27, 2025

Τα προβλήματα στις μετακινήσεις δεν περιορίζονται μόνο στη Νέα Υόρκη, αλλά και στα αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο όπου οι πτήσεις είχαν σχεδόν δύο ώρες καθυστέρηση. Και τα αεροδρόμια στη Φλόρινα αντιμετώπισαν εκατοντάδες καθυστερήσεις.