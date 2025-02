Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συνομιλίες μεταξύ κορυφαίων Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων στο Παλάτι Ντιρίγια, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η εξεύρεση διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πάντως, όπως αναφέρει το CNN, η αμερικανική πλευρά τόνισε ότι η εν λόγω συνάντηση δεν αφορά την έναρξη διαπραγματεύσεων, αλλά την επεξεργασία του κατά πόσον η Ρωσία είναι ειλικρινής όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Από την πλευρά της, η Ρωσία λέει ότι προτεραιότητά της είναι να αρχίσει η εξομάλυνση των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Pues ya han empezado las negociaciones... por ahora solo este recibimiento a la delegación rusa, primero saludan a Lavrov, luego a Ushakov, al tercero no lo conozco y al pobre Dimitriev no le hacen casito (es la figura de más bajo nivel... pero no por ellos menos importante). pic.twitter.com/Z4l3XeGgkH