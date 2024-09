Σε έκτακτη ανάγκη η Ν. Καλιφόρνια: Απειλούνται χιλιάδες κάτοικοι από τις κατολισθήσεις

Το έδαφος κάτω από την κοινότητα Rancho Palos Verdes των 42.000 κατοίκων καταρρέει σιγά σιγά, απειλώντας σπίτια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού.

Η γεωλογία της περιοχής, σε συνδυασμό με του βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δύο ετών, απειλούν με κατολίσθηση τα πολυτελή σπίτια που βρίσκονται στο χείλος των γκρεμών.

Τις τελευταίες ημέρες, οι αρχές προέβησαν σε προληπτικέ διακοπές ρεύματος ενώ προειδοποίησαν ότι μπορεί να χρειαστούν εκκενώσεις, καθώς οι αρχές προσπαθούν να αποτρέψουν την επιτάχυνση των ζημιών, αναφέρει η Washington Post.

Hundreds of homes in the community of Rancho Palos Verdes in southern #California are without electricity after a utility company shut down power lines following warnings about landslides. #PlanetMatters pic.twitter.com/cAI2zbq1kT