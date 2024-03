EE: Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία

Σε διαδοχικές του αναρτήσεις στην πλατφόρμα X ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ανακοίνωσε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ αναφέρθηκε σε ουκρανικό και Γάζα, αλλά κυρίως στην ανάγκη πως «πρέπει να αυξήσουμε την αμυντική μας ετοιμότητα και να βάλουμε τις οικονομίες σε πολεμική βάση ώστε να ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της απειλής».

Συγκεκριμένα, ο Μισέλ έγραψε:

«Πρέπει να αυξήσουμε την αμυντική μας ετοιμότητα και να βάλουμε τις οικονομίες σε πολεμική βάση ώστε να ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της απειλής.

Έχουμε 3 στόχους:

Υποστήριξη στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή.

Να ξοδεύουμε καλύτερα και πιο γρήγορα μαζί.

Ευκολότερη πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για τον αμυντικό τομέα.»

Η Ελλάδα μαζί άλλες έξι χώρες με τις οποίες στη συνέχεια συντάχθηκε και η Γερμανία, ήταν εξ αρχής υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων με τη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων.

«To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη», ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο «Χ».

«Συγχαρητήρια! Η θέση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης είναι στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η σημερινή απόφαση είναι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία σας προς την ΕΕ. Τώρα η σκληρή δουλειά πρέπει να συνεχιστεί, ώστε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη να προχωρήσει σταθερά, όπως επιθυμεί ο λαός της», τονίζει στην ανάρτησή του στο «Χ» ο Σαρλ Μισέλ.

The European Council has just decided to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. Congratulations!



Your place is in our European family.



Today’s decision is a key step forward on your EU path. Now the hard work needs to continue so Bosnia and Herzegovina… pic.twitter.com/LyotNa5gGc — Charles Michel (@CharlesMichel) March 21, 2024

«Άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα»

Επίσης, ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να κάνει λόγο για «ισχυρή και ενιαία δήλωση των ηγετών της ΕΕ».

«Η ΕΕ καλεί για άμεση ανθρωπιστική παύση που οδηγεί σε βιώσιμη εκεχειρία» τονίζει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Μισέλ προσθέτοντας ότι «η πλήρης και ασφαλής ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα είναι απαραίτητη για την παροχή σωτήριας βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό σε μια καταστροφική κατάσταση».

Strong and unified statement of EU leaders on the Middle East at #EUCO tonight!



The EU calls for an immediate humanitarian pause leading to a sustainable ceasefire.



Full & safe humanitarian access into Gaza is essential to provide the civilian population with life-saving… — Charles Michel (@CharlesMichel) March 21, 2024

«Στήριξη στην Ουκρανία - Χρήση των "παγωμένων" assett»

Τέλος, ο Μισέλ τόνισε πως η ΕΕ επιταχύνει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και σημείωσε πως εξετάζεται η χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι ενημέρωσε τους ηγέτες αυτή την κρίσιμη στιγμή στο πεδίο της μάχης για την Ουκρανία. Επιταχύνουμε τη στρατιωτική μας υποστήριξη — πυρομαχικά, πυραύλους, συστήματα αεράμυνας. Τώρα εξετάζουμε την πρόοδο για τη χρήση απροσδόκητων κερδών από ρωσικά ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής υποστήριξης.»