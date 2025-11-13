Σαρκοζί: Τον Μάρτιο του 2026 ξεκινά η εκδίκαση της έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης

Η έφεση του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος καταδικάσθηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007 και πέρασε 20 ημέρες στη φυλακή, θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου, ανακοίνωσε σήμερα το Εφετείο του Παρισιού.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας άσκησε αμέσως έφεση, αλλά το πρωτοβάθμιο δικαστήριο διέταξε την φυλάκισή του, επικαλούμενο την «εξαιρετική σοβαρότητα» της καταδίκης.

Ο Σαρκοζί εισήχθη στη φυλακή στις 21 Οκτωβρίου, καθιστώντας τον τον πρώτο πρώην αρχηγό κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φυλακίστηκε.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους καταδικάσθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του για την προεδρία το 2007. Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή και δηλώνει αθώος.

«Η αλήθεια θα επικρατήσει. Αυτό είναι ένα γεγονός που μας διδάσκει η ζωή», έγραψε ο Σαρκοζί στο X μετά την επιστροφή στο σπίτι του.