Σάντσεθ: Με την ίδια αποφασιστικότητα που λέμε «όχι στον πόλεμο στο Ιράν» ας σπεύσουμε σε βοήθεια της Κύπρου

«Αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι, κατά την γνώμη μου, κατά την γνώμη της Ισπανίας, ένα τεράστιο λάθος», είπε ο Σάντσεθ, ο οποίος έχει επανειλημμένως καταγγείλει αυτήν την «παράνομη επέμβαση»

Αναφερόμενος στην απόφαση της Μαδρίτης για τον αποστολή μίας φρεγάτας σε αμυντική αποστολή στην Κύπρο, ο ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε: «Με την ίδια αποφασιστικότητα που λέμε «όχι στον πόλεμο στο Ιράν" είμαστε αλληλέγγυοι και θα βοηθήσουμε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που είναι θύμα αυτού του πολέμου».

«Μεταξύ συμμαχικών χωρών είναι καλό να βοηθά κανείς όταν υπάρχει λόγος και να επισημαίνεται όταν γίνεται λάθος, και αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε», είπε.

«Η πιστή συνεργασία» θα πρέπει να υπερισχύει «της αντιπαλότητας» στις σχέσεις ανάμεσα στην Μαδρίτη και την Ουάσινγκτον, είπε ο ισπανός πρωθυπουργός που δέχθηκε τις σφοδρές επικρίσεις της Ουάσινγκτον για την στάση του απέναντι στον αμερικανοΐσραληινό πόλεμο.