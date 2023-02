Ένας χρόνος πόλεμος στην Ουκρανία: Τα μηνύματα στήριξης των Ευρωπαίων

«Μία ελεύθερη και ανεξάρτητη Ουκρανία είναι μία ελεύθερη και ανεξάρτητη Ευρώπη», σημειώνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη του πολέμου. Ο κ. Μισέλ κάνει λόγο για «μια σκοτεινή επέτειο. Για την Ουκρανία, την Ευρώπη, τον κόσμο».

«Είμαστε στο πλευρό σας στηρίζοντάς σας για όσο χρειαστεί γιατί δε θα δεχτούμε ποτέ έναν κόσμο που κυβερνάται από ωμή βία» επισήμανε.

Today is a dark anniversary. For Ukraine. For Europe. And for the world. For one year, Russia has waged war against Ukraine. And for one year, Ukraine has fought back with courage. A free and independent Ukraine is a free and independent Europe. Ukraine will prevail. pic.twitter.com/IHE46qiwT4

«Μπροστά μας είναι ένα μέλλον ενότητας», σημειώνει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ένας χρόνος βάρβαρης ρωσικής επιθετικότητας, ένας χρόνος ηρωικής ουκρανικής αντίστασης, ένας χρόνος ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Μπροστά μας είναι ένα μέλλον ενότητας. Μάχεστε για ελευθερία, για δημοκρατία, για τη θέση σας στην ΕΕ. Είμαστε μαζί σας για όσο χρειαστεί», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

One year of brutal Russian aggression.

One year of heroic Ukrainian resistance.

One year of European solidarity.

Ahead of us is a future of unity.



⁰You are fighting for freedom, for democracy, and for your place in the European Union.



We are with you, for as long as it takes. pic.twitter.com/nw01k1MFQE