Σ. Αραβία: Υπεγράφη συμφωνία με την Τουρκία για έργα ηλικιακής ενέργειας - Επενδύσεις 2 δισ. δολαρίων

Η Σαουδική Αραβία υπέγραψε την Τρίτη συμφωνία για την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων ηλιακής ενέργειας στην Τουρκία, συνολικής ισχύος 5 γιγαβάτ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SPA της Σ. Αραβίας.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στο βασίλειο της Μέσης Ανατολής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, «οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν τα σχέδιά τους για την εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων πετρελαίου, των πετροχημικών, της συνδεσιμότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του καθαρού υδρογόνου.

Υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη να εξασφαλιστούν κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών και να συνεχιστεί η κοινή έρευνα για τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών».

Όπως αναφέρεται στη συμφωνία, σαουδαραβικές εταιρείες θα κατασκευάσουν ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στην ανατολική επαρχία Σίβας και ένα άλλο στην κεντρική επαρχία Καραμάν, συνολικής ισχύος 2.000 MW στην πρώτη φάση των επενδύσεων.

«Θεωρούμε αυτές τις επενδύσεις ως ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματα άμεσων ξένων επενδύσεων στον ενεργειακό μας τομέα, και θα χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης. Πιστώσεις θα παρασχεθούν επίσης από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς», ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Οι ηλιακοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα καλύψουν τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια 2,1 εκατομμυρίων νοικοκυριών στην Τουρκία, συμπλήρωσε ο ίδιος.