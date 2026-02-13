Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα αποκτήσει πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα

Η συμμαχία του ΝΑΤΟ θα αποκτήσει πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα, με τη συνεχιζόμενη ισχυρή παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς οι ευρωπαίοι σύμμαχοι αυξάνουν σημαντικά τις στρατιωτικές δαπάνες, δήλωσε την Παρασκευή ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Τα επόμενα χρόνια θα βλέπουμε όλο και περισσότερο ένα ΝΑΤΟ με ευρωπαϊκή ηγεσία, αλλά ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ να παραμένουν σταθερά στον οργανισμό», δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο.

«Θα το κάνουμε αυτό βήμα βήμα, σε στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με βάση τη διαδικασία αμυντικού σχεδιασμού που έχουμε».