Ρούμπιο: Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ακόμη προτού οργανωθεί συνάντηση ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν

Μένει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» προτού οργανωθεί η ενδεχόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, με κύριο σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό υπογράμμισε την Τετάρτη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο.

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Απομένουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, κι ελπίζουμε να το καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ώρες, εβδομάδες ίσως», είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών στο Fox Business, αφού ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ανοικτός» ως προς τη συνάντηση αυτή, όπως και για συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.