Ρούμπιο: Περικόπτουμε το 83% των προγραμμάτων της υπηρεσίας USAID

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε τη Δευτέρα (10/03) ότι θα περικοπεί το 83% των προγραμμάτων της αμερικανικής υπηρεσίας διεθνούς ανάπτυξης USAID, τα οποία αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Ύστερα από εξέταση έξι εβδομάδων, περικόπτουμε επισήμως το 83% των προγραμμάτων της USAID», έγραψε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, αναφερόμενος σε «δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανώνται ανώφελα», χωρίς να δώσει πιο συγκεκριμένα στοιχεία.

After a 6 week review we are officially cancelling 83% of the programs at USAID.



The 5200 contracts that are now cancelled spent tens of billions of dollars in ways that did not serve, (and in some cases even harmed), the core national interests of the United States.



