Διάσκεψη Μονάχου

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε για μια καθοριστική στιγμή και μια «νέα εποχή», προτού αναχωρήσει για την Ευρώπη για να εκφωνήσει μια σημαντική ομιλία στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μονάχο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέμεινε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για την ανεξαρτησία της από τις ΗΠΑ, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι οι διατλαντικοί δεσμοί είναι τόσο στενοί και σημαντικοί όσο πάντα.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εντάσεις με την Κίνα και μια πιθανή πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ βρίσκονται επίσης στην ατζέντα καθώς ξεκινά η διάσκεψη για την ασφάλεια.

«Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα μπροστά στα μάτια μας», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε αν το μήνυμά του προς τους Ευρωπαίους θα είναι πιο συμβιβαστικό από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

«Ζούμε σε μια νέα εποχή στη γεωπολιτική και αυτό θα απαιτήσει από όλους μας να επανεξετάσουμε πώς είναι αυτή η εποχή και ποιος θα είναι ο ρόλος μας».

.@SecRubio: "The world is changing very fast right in front of us. The old world is gone ... We live in a new era in geopolitics, and it's going to require all of us to sort of re-examine what that looks like and what our role is going to be." pic.twitter.com/wgPrl2xJZC — Department of State (@StateDept) February 13, 2026

Υπενθυμίζεται πως στη διάσκεψη του περασμένου έτους, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ΤζέιΝτι Βανς επιτέθηκε στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, για τις πολιτικές της σχετικά με την ελευθερία του λόγου και τη μετανάστευση. Η ομιλία του προκάλεσε ένα έτος άνευ προηγουμένου διατλαντικών εντάσεων.