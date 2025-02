Ρούμπιο: Καταθέτουμε τη Δευτέρα ψήφισμα στον ΟΗΕ για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ θα καταθέσουν σχέδιο ψηφίσματος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για τη διευθέτηση της «σύγκρουσης» στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» αναφέρει τα εξής: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τη Δευτέρα, τρία χρόνια από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, οι ΗΠΑ θα προτείνουν στον ΟΗΕ ένα ψήφισμα - ορόσημο, που θα πρέπει να υποστηρίξουν όλα τα μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να χαράξουν μια πορεία προς την ειρήνη.

.@POTUS is committed to ending the Russia-Ukraine war. On Monday, three years since the Russia-Ukraine war, the U.S. will propose to the United Nations a landmark resolution the entire @UN membership should support in order to chart a path to peace. https://t.co/qf0dLYfmAj