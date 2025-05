Ρούμπιο: Τέλος η βίζα σε αλλοδαπούς αξιωματούχους που λογοκρίνουν Αμερικανούς στα social media

Την απαγόρευση χορήγησης βίζας σε αλλοδαπούς αξιωματούχους που η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι λογοκρίνουν τους Αμερικανούς πολίτες στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε την Τετάρτη (28/05) ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, παρουσιάζοντας μια νέα πολιτική και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπουν στο στόχαστρο όσοι επιβάλλουν ρυθμίσεις στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναφέρει ότι η νέα πολιτική θα εφαρμόζεται σε αλλοδαπούς που ευθύνονται για τη λογοκρισία της προστατευόμενης ελεύθερης έκφρασης στις ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι είναι απαράδεκτο ξένοι αξιωματούχοι να απειλούν ή να εκδίδουν εντάλματα σύλληψης για αναρτήσεις που έγιναν σε αμερικανικό έδαφος.

For too long, Americans have been fined, harassed, and even charged by foreign authorities for exercising their free speech rights.



Today, I am announcing a new visa restriction policy that will apply to foreign officials and persons who are complicit in censoring Americans.…