Ρούμπιο: Αντίποινα σε όλες τις χώρες που επέβαλαν δασμούς στις ΗΠΑ - «Είμαστε εναντίον όλων»

«Μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλουν δασμούς στους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους τους, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν διμερείς συνομιλίες με χώρες για νέες εμπορικές ρυθμίσεις», δήλωσε την Κυριακή (16/03) ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Πέμπτη να επιβάλει δασμούς 200% στις εισαγωγές κρασιού, κονιάκ και άλλων αλκοολούχων ποτών από την Ευρώπη, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο σε έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που έχει αναστατώσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχει εγείρει φόβους ύφεσης.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προβούν σε αντίποινα κατά των χωρών που τους επέβαλαν δασμούς.

.@SecRubio on tariffs: “I understand why these countries don’t like it — because the status quo of trade is good for them. It benefits them… We are going to set a new status quo… We have de-industrialized the United States of America. There are things we can no longer make.” pic.twitter.com/HOj9MpfTm4