Ρουμανία: Νικητής των προεδρικών εκλογών ο φιλοευρωπαϊστής Νταν - Συγχαρητήρια από Μητσοτάκη, Φον ντερ Λάιεν, Μακρόν

Ο ευρωπαϊστής δήμαρχος Βουκουρεστίου, Νικούσορ Νταν κέρδισε τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή (18/05) στη Ρουμανία, έναντι του ακροδεξιού Τζορτζ Σιμιόν, Οι Ρουμάνοι ψηφοφόροι, οι οποίοι πήγαν πολύ πιο μαζικά στα εκλογικά τμήματα την Κυριακή (18/05) διέψευσαν τα προγνωστικά αρκετών και πρόκριναν τη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας και της υποστήριξης στην Ουκρανία αντί της στροφής στην άκρα δεξιά.

Μολονότι δεν ήταν πολλοί όσοι στοιχημάτιζαν σ’ αυτόν πριν από δυο εβδομάδες, ο 55χρονος Νικουσόρ Νταν έλαβε σχεδόν το 54% των ψήφων, κατά τα σχεδόν τελικά αποτελέσματα της καταμέτρησης.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια «νίκη των χιλιάδων πολιτών που πίστεψαν ότι η Ρουμανία μπορεί να αλλάξει προς τη σωστή κατεύθυνση», μιλώντας σε υποστηρικτές του, με φόντο συνθήματα και τραγούδια που υμνούσαν την Ευρώπη ή ειρωνεύονταν τη Ρωσία.

Απευθυνόμενος σε όσους τον ψήφισαν τους κάλεσε να «πιάσουν δουλειά» και να οικοδομήσουν μια «ενωμένη Ρουμανία».

Οι εκλογές παρακολουθούνταν στενά από τη διεθνή κοινότητα. Αφού έγινε σαφές το αποτέλεσμα, άρχισαν να φθάνουν συγχαρητήρια μηνύματα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξήρε την επιλογή των Ρουμάνων υπέρ της «ισχυρής Ευρώπης». Ομοίως, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που τόνισε πως επικράτησε η «δημοκρατία» παρά τις «πολυάριθμες προσπάθειες χειραγώγησης».

Στη γειτονική Ουκρανία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ικανοποίηση για την «ιστορική» επιτυχία τονίζοντας τη «σημασία που έχει η Ρουμανία να είναι αξιόπιστος εταίρος» της χώρας του. Πέντε μήνες μετά την πολύ σπάνια όσο και θεαματική ακύρωση των εκλογών, λόγω υποψιών περί ανάμιξης της Ρωσίας, στο Βουκουρέστι εκφράζονται ελπίδες πως το θυελλώδες κεφάλαιο αυτό θα κλείσει.

Όμως ο διχασμός είναι βαθύς. Αφού αρχικά αρνήθηκε να αποδεχτεί την ήττα του, παρά την ετυμηγορία της κάλπης (έλαβε 46%), καταγγέλλοντας νοθεία, ο εθνικιστής Τζόρτζε Σιμιόν εντέλει συνεχάρη τον αντίπαλό του, υποσχόμενος να «συνεχίσει τη μάχη».

Ο 38χρονος οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τον πρώτο γύρο, την 4η Μαΐου, συγκεντρώνοντας ποσοστό σχεδόν 41% των ψήφων, διπλάσιο από αυτό του δημάρχου Βουκουρεστίου, εκμεταλλευόμενος το κύμα της οργής για τις οικονομικές δυσκολίες στη χώρα.

Ο επικριτής των «παράλογων» πολιτικών των Βρυξελλών κατά τα φαινόμενα όμως πλήρωσε ακριβά τα faux pas μεταξύ των δυο γύρων, από την «επιθετικότητα» που επέδειξε ως την απουσία του από τις «τηλεμαχίες», καθώς και τη «σχεδόν άνευ προηγουμένου κινητοποίηση» αυτών που ήθελαν να «προασπίσουν τη δημοκρατία», σχολίασε μιλώντας στο AFP ο αναλυτής Σέρτζου Μισκόιου.

Το ποσοστό συμμετοχής στον β΄ γύρο πλησίασε το 65%, έναντι του 53% στον α΄ γύρο, σύμφωνα με την εφορευτική επιτροπή.

«Ουδέποτε είχαν διεξαχθεί εκλογές τόσο αποφασιστικές για το μέλλον της χώρας, με τόσο έκδηλες γεωπολιτικές συνέπειες», πρόσθεσε ο ειδικός.

Ο εκάστοτε πρόεδρος της Ρουμανίας κάνει διορισμούς σε θέσεις «κλειδιά», συμμετέχει στις συνόδους της ΕΕ και του NATO και λαμβάνει αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας. Πιστό μέλος της ΕΕ, η χώρα των 19 εκατομμυρίων κατοίκων χαρακτηρίζεται καίριας σημασίας πυλώνας του NATO από την έναρξη της επίθεσης της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Νικουσόρ Νταν, μαθηματικός που σπούδασε στη Γαλλία προτού γίνει ακτιβιστής κατά της διαφθοράς, είναι πεισμένος Ευρωπαίος και υποστηρικτής του Κιέβου.

Ο Τζόρτζε Σιμιόν από την πλευρά του έλεγε πως θα βάλει τέλος στην υποστήριξη στην Ουκρανία, θα απαιτούσε «αποζημίωση» για τη βοήθεια που προσφέρθηκε μέχρι τώρα από το Βουκουρέστι στο Κίεβο και δήλωνε οπαδός της «ουδετερότητας, όχι της κλιμάκωσης μέσω της αποστολής οπλισμού», ενώ υπεραμυνόταν του ότι χαρακτηρίζεται «φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν».

Τα θερμά συγχαρητήρια στον Νικούσορ Νταν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Ρουμανίας, έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Νικούσορ Νταν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Ρουμανίας Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας για την ευημερία και τη σταθερότητα της περιοχής μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Warm congratulations to @NicusorDanRO on winning the Romanian presidential elections. I look forward to working with you to further strengthen the ties between Greece and Romania for the prosperity and stability of our region.

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν συνεχάρη τον νικητή Νταν και εξήρε την επιλογή των Ρουμάνων υπέρ της «ισχυρής Ευρώπης». Συγκεκριμένα, εξέφρασε τα «θερμότερα» συγχαρητήριά της στον Νικουσόρ Νταν για τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία, εξαίροντας την επιλογή των συμπολιτών του υπέρ της «ισχυρής Ευρώπης».

«Ο ρουμανικός λαός προσήλθε στις κάλπες μαζικά. Επέλεξε την υπόσχεση της ανοικτής, ευημερούσας Ρουμανίας σε μια ισχυρή Ευρώπη», ανέφερε η επικεφαλής της Κομισιόν μέσω X.

