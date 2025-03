Ρουμανία: Απορρίφθηκε η υποψηφιότητα της ακροδεξιάς πολιτικού Ντιάνα Σοσοάκα στις εκλογές

Από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου στη Ρουμανία αποκλείστηκε άλλη μια υποψήφια της ακροδεξιάς, η Ντιάνα Σοσοάκα, αφού προηγουμένως είχε αποκλείσει και το φαβορί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τον Καλίν Τζεορτζέσκου, σύμφωνα με απόφαση της εκλογικής επιτροπής.

Ειδικότερα, η επιτροπή ανακοίνωσε ότι αποφάσισε «να απορρίψει την υποψηφιότητα της Ντιάνα Σοσοάκα», χωρίς να δώσει άλλες εξηγήσεις προς το παρόν.

Σημειώνεται ότι, στη 49χρονη ευρωβουλευτή είχε απαγορευτεί να θέσει υποψηφιότητα και στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, τον Νοέμβριο, οι οποίες στη συνέχεια ακυρώθηκαν. Το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε τότε ότι οι δηλώσεις της ήταν αντίθετες με τις «δημοκρατικές αξίες» και έθεταν σε κίνδυνο τη συμμετοχή της Ρουμανίας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.

«Είμαι η απόδειξη ότι δεν ζούμε σε δημοκρατική χώρα», αντέδρασε μέσω του Facebook η Σοσοάκα, δηλώνοντας ότι θα ασκήσει έφεση στην απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι, την Πέμπτη, φόρεσε γάντια του μποξ για να καταθέσει την υποψηφιότητά της και δήλωσε «έτοιμη να πολεμήσει για άλλη μια φορά το σύστημα».

PUBLIC ENEMY NUMBER 1!

THE REAL PRESIDENT OF ROMANIA: DIANA IOVANOVICI-ŞOŞOACĂ, THE ONLY LIDER OF NATIONALISTS!

I have just been banned for the 2nd time to run for the Romanian presidencial elections.Romania is no longer a democracy, we are living in a globalist dictatorship. pic.twitter.com/MXiuhunUQe