Ένας Ρώσος υποστράτηγος υπερηφανεύτηκε για την τέλεση βασανιστηρίων και εκτελέσεων Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου, αποκαλύπτοντας σοκαριστικές λεπτομέρειες για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να διέπραξε η μονάδα του, σύμφωνα με το δίκτυο Radio Free Europe/Radio Liberty και την Daily Express US.

Η έρευνα αποκάλυψε προσωπικές επικοινωνίες του 49χρονου Ρομάν Ντεμούρχιεφ, αναπληρωτή διοικητή του 20ού Στρατού Συνδυασμένων Όπλων της Ρωσίας, με φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν βασανιστήρια, εκτελέσεις και ακρωτηριασμούς Ουκρανών στρατιωτών.

Η αλληλογραφία περιλαμβάνει μηνύματα που ο Ντεμούρχιεφ έστελνε ακόμη και στη σύζυγό του, Αλεξάνδρα, όπου παρουσίαζε κομμένα ανθρώπινα αυτιά, τα οποία φέρεται να είχε τοποθετήσει σε μεταλλικό σωλήνα και να τα χαρακτήριζε «γαστρονομική απόλαυση».

Η σύζυγός του σχολίασε την φρικτή εικόνα, συγκρίνοντάς την με ιστορίες από τον πόλεμο στην Τσετσενία, επιβεβαιώνοντας έτσι την αλήθεια των αναφορών. Οι δημοσιογράφοι των ερευνητικών προγραμμάτων Schemes και Systema του Radio Free Europe/Radio Liberty είχαν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, τα οποία αποκαλύπτουν ότι οι πράξεις αυτές έγιναν μεταξύ 2022 και 2024.

Ο Ντεμούρχιεφ φέρεται να είχε αναφέρει σε συνεργάτες του ότι η μονάδα του είχε αιχμαλωτίσει Ουκρανούς στρατιώτες και ότι οι πράξεις ακρωτηριασμού και βασανιστηρίων τον «έφτιαχναν διάθεση».

Επιπλέον, διαδικτυακές συνομιλίες δείχνουν ότι οι Ρώσοι στρατιώτες χρησιμοποιούσαν ψεύτικες ανακρίσεις και βασανιστήρια, όπως την έκθεση σε ποντίκια, προκειμένου να εξαναγκάσουν κρατούμενους να ομολογήσουν.

Σε ένα άλλο περιστατικό, ο Ντεμούρχιεφ προσέφερε Ουκρανό αιχμάλωτο σε συνάδελφο με την κωδική ονομασία «Έλληνας», προτείνοντας τη χρήση «διαφόρων εργαλείων για να πει την αλήθεια».

Τον Δεκέμβριο του 2024, το αρχείο του περιείχε βίντεο από drone με θερμική απεικόνιση που έδειχνε πρώην Ρώσους κατάδικους στρατιώτες να σκοτώνουν Ουκρανούς με φτυάρια. Ο στρατηγός Όλεγκ Μιτιάεφ, 51 ετών, επιβεβαίωνε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες που συμμετείχαν σε αυτές τις πράξεις θα τιμούνταν.

Ο Ντεμούρχιεφ προήχθη το 2023 από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ οι ισχυρισμοί εναντίον του δεν έχουν σχολιαστεί δημόσια από τον ίδιο ή από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η αλληλογραφία δεν καθορίζει πού ή πότε ακριβώς διαπράχθηκαν τα εγκλήματα ούτε αν τα θύματα ήταν ζωντανά.

Σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Γενεύης, βασανιστήρια, εκτελέσεις και ακρωτηριασμοί αιχμαλώτων αποτελούν εγκλήματα πολέμου. Αν επιβεβαιωθούν, τα στοιχεία θα αποτελούν από τα πλέον σοβαρά τεκμήρια καταχρήσεων μέσα στη στρατιωτική ιεραρχία της Ρωσίας.