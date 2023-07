Ρώσοι χάκερ έστησαν παγίδα σε Ουκρανούς διπλωμάτες μέσω αγγελίας για μεταχειρισμένη BMW (pic)

Χάκερς που θεωρούνται ύποπτοι ότι εργάζονται για την υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών της Ρωσίας στόχευσαν δεκάδες διπλωμάτες σε πρεσβείες στην Ουκρανία με μια ψεύτικη διαφήμιση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, σε μια προσπάθεια να παραβιάσουν τους υπολογιστές τους.

Η εκτεταμένη κατασκοπευτική δραστηριότητα είχε στόχο διπλωμάτες που εργάζονταν σε τουλάχιστον 22 από τις περίπου 80 ξένες αποστολές στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, ανέφεραν αναλυτές του ερευνητικού τμήματος Unit 42 της Palo Alto Networks στην έκθεση που παρουσιάζει το Reuters και η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί αργότερα την Τετάρτη.

Russian hackers lured embassy workers in Ukraine with an ad for a cheap BMW https://t.co/KqKupRYqhz