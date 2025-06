Ραγδαία επίθεση Ρωσίας με 472 drones και 7 πυραύλους: Αριθμός - ρεκόρ από την αρχή του πολέμου

Ισχυρό πλήγμα υπέστη ο ουκρανικός στρατός την Κυριακή, όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε στρατιωτική βάση, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 στρατιωτών και τον τραυματισμό περισσότερων από 60, όπως αναφέρει σε σπάνια ανακοίνωσή του το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο.

Η τοποθεσία της επίθεσης δεν αποκαλύφθηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, την ώρα του πλήγματος δεν υπήρχε μαζική συγκέντρωση στρατιωτών στον χώρο.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των Χερσαίων Δυνάμεων, Βιτάλι Σαράντσεφ, «τη στιγμή που ήχησε ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής, το προσωπικό είχε καταφύγει σε προφυλαγμένους χώρους, εκτός ίσως από ορισμένους που δεν πρόλαβαν να φτάσουν στα καταφύγια».

Σύμφωνα με τους New York Times, η Ουκρανία συνήθως αποφεύγει να δημοσιοποιεί επισήμως απώλειες του στρατού της, καθώς οι αριθμοί θεωρούνται κρατικό απόρρητο και παραμένουν εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα για την κοινωνία και την πολιτική ηγεσία. Η σημερινή αναφορά επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του πλήγματος, αλλά και το γεγονός ότι τα γεγονότα διαδραματίστηκαν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και συντονισμένης ρωσικής επίθεσης.

Η μεγαλύτερη νυχτερινή επίθεση από την αρχή του πολέμου

Το χτύπημα στη βάση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα νυχτερινή αεροπορική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Η ρωσική Πολεμική Αεροπορία εκτόξευσε 472 drones και 7 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την ουκρανική αεροπορία να αναφέρει ότι αναχαίτισε 385 στόχους, συμπεριλαμβανομένων 210 drones και 3 πυραύλων κρουζ, ενώ 172 drones εξαφανίστηκαν από τα ραντάρ χωρίς να προκαλέσουν επιπτώσεις.



Ωστόσο, τουλάχιστον 18 στόχοι επλήγησαν, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση ή τη γεωγραφία των πληγμάτων.

Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι η επικράτειά της τέθηκε στο στόχαστρο 472 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στη διάρκεια της νύχτας, ένας αριθμός-ρεκόρ αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή, παραμονή των νέων διαπραγματεύσεων που αναμένεται να διεξαχθούν με τη Μόσχα στην Κωνσταντινούπολη.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 472 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επτά πυραύλους, ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία, λέγοντας πως εξουδετέρωσε 385 από αυτά. Ο εκπρόσωπος της ΠΑ επιβεβαίωσε στη συνέχεια στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ήταν η μεγαλύτερη επίθεση ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

