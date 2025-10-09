Ρωσική επίθεση στην Οδησσό: Ζημιές σε λιμάνια και ενεργειακές υποδομές, πέντε τραυματίες (pics&vid)
Ρωσική νυχτερινή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τραυμάτισε πέντε άτομα και προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές και ενεργειακές υποδομές στη νότια περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία, δήλωσε ο κυβερνήτης της την Πέμπτη.

Η επίθεση προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε 30.000 καταναλωτές και έβαλε φωτιά σε κοντέινερ με φυτικό λάδι και pellets στο λιμάνι, ανέφερε ο Ολέχ Κίπερ στο Telegram.

Νωρίτερα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε πλήγματα ρωσικών drones εφόρμησης στην περιφέρεια Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ.

«Η Ρωσία επιτίθεται σε κοινότητες της περιφέρειας με δεκάδες πλήγματα drones και με κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από τον αέρα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, 46χρονος σκοτώθηκε στη Μικολάιφσκα, 65χρονος στη Βελικοπισαρίφσκα και 66χρονος στην Μπιλοπίλσκα.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μέρος της οποίας είχαν κυριεύσει το καλοκαίρι του 2024.

