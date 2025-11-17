Ρωσική επίθεση στην Οδησσό: Πυρκαγιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές

Ρωσική επίθεση στη νότια περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία προκάλεσε πυρκαγιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές, δήλωσαν τη Δευτέρα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

There’s a massive fire in the port of Izmail, Odessa region, after multiple Russian drone strikes. pic.twitter.com/Dyy1BAxdpT — Gabe (@GabeZZOZZ) November 17, 2025

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε εξοπλισμό του λιμανιού και σε αρκετά πολιτικά πλοία που ήταν αγκυροβολημένα στις αποβάθρες, έγραψε στο Telegram ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός για την Αποκατάσταση, Ολέξιι Κουλέμπα, σύμφωνα με το Reuters.

«Ένα από τα λιμάνια αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος και ειδικοί εργάζονται ήδη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης», είπε.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα την νύχτα, πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην περιφέρεια του Χαρκόβου στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους δέκα, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram.

🚨🇷🇺🇺🇦---Alleged strikes by Russian Geran-2 drones in Kharkov region. The first video is allegedly from Lozova. The second image reportedly of an earlier strike involving 2 drones. pic.twitter.com/uWUCd52MXb — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) November 16, 2025

«Ο εχθρός εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Μπαλακλίγια», ανέφερε ο κ. Σινεχούμποφ, κάνοντας λόγο για ζημιές σε πολυκατοικίες και οχήματα, κάνοντας λόγο για «έναν νεκρό» και κάπου δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά.

Ο Βιτάλι Καραμπάνοφ, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην πόλη Μπαλακλίγια, αναφέρθηκε από την δική του πλευρά μέσω Telegram σε τρεις νεκρούς και εννιά τραυματίες που χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον δεύτερο, έγιναν δυο πυραυλικά πλήγματα στο κέντρο της πόλης.

Από την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία βάζει στο στόχαστρο σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις με drones εφόρμησης και πυραύλους. Την Παρασκευή, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ίδια πολυκατοικία κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής.