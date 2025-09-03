Ρωσική επιδρομή στη Δυτική Ουκρανία - Απογειώθηκαν εσπευσμένα Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη ενεργοποιήθηκαν την Τετάρτη για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου, μετά την έναρξη αεροπορικών επιθέσεων από τη Ρωσία με στόχο τη Δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με την επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποιεί για άλλη μια φορά επιθέσεις σε στόχους που βρίσκονται στο έδαφος της Ουκρανίας», ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση σε ανάρτησή της στο X.

«Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου... πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν εντατικά στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα συστήματα αεράμυνας εδάφους και αναγνώρισης ραντάρ έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας».

Τα ξημερώματα της Τετάρτης ολόκληρη η Ουκρανία βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές, μετά από προειδοποιήσεις της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας για ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones