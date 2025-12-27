Ρωσικές δυνάμεις αναχαίτισαν 111 ουκρανικά drones μέσα σε διάστημα τριών ωρών

Ρωσικά συστήματα αεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν το Σάββατο 111 ουκρανικά drones μέσα σε διάστημα τριών ωρών (14:00 και 17:00) πάνω από έξι ρωσικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων οκτώ drones πάνω από τη Μόσχα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι άλλα 11 drones - με στόχο την Μόσχα - καταρρίφθηκαν αργότερα.

Η Rosaviatsia, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι τα αεροδρόμια Βνούκοβο και Σερεμέτιεβο της Μόσχας επέβαλαν προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.