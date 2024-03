Ρωσικά πυρά σε υποδομές κοντά στη Ντνίπρο της Ουκρανίας - Ένας τραυματίας

Ο τραυματισμός ενός ανθρώπου είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός ρωσικών επιθέσεων, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, εναντίον υποδομών στρατηγικής σημασίας στην Καμιένσκε, περιοχή κοντά στην πόλη Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας. Όπως ο περιφερειάρχης γνωστοποίησε, ο τραυματίας εισήχθη σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Στο στόχαστρο «του εχθρού» βρίσκονται «ο λαός μας και εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας για τον πληθυσμό», ανέφερε ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ Σερχίι Λισάκ μέσω Telegram.

3 hits allready in Dnipro and continue... another sleepless night 😮‍💨 pic.twitter.com/3xYu09vEVe