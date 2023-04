Ρωσίδα χάνει την έφεση κατά της κράτησής της για τη βόμβα που σκότωσε φιλορώσο μπλόγκερ

Ρωσικό δικαστήριο απέρριψε τη Δευτέρα το αίτημα να αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση μια Ρωσίδα, η οποία κατηγορείται για τρομοκρατία με αφορμή τη βομβιστική επίθεση από την οποία σκοτώθηκε ένας φιλορώσος μπλόγκερ για στρατιωτικά θέματα νωρίτερα μέσα στο μήνα.

Εισαγγελείς έχουν απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος της 26χρονης Ντάρια Τρεπόβα για τη δολοφονία του μπλόγκερ Βλάντλεν Τατάρσκι, το αληθινό όνομα του οποίου ήταν Μαξίμ Φόμιν, δίνοντάς του ένα αγαλματίδιο (όσκαρ) το οποίο είχε μέσα του κρυμμένα εκρηκτικά στη διάρκεια ομιλίας του σε ένα καφέ της Αγίας Πετρούπολης στις 2 Απριλίου.

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η γυναίκα εργαζόταν για λογαριασμό μια φιλοουκρανικής οργάνωσης με διασυνδέσεις με τον φυλακισμένο επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι -ισχυρισμούς τους οποίους οι συνεργάτες του Ναβάλνι και το Κίεβο διαψεύδουν- και της απήγγειλαν κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Δικαστήριο της Μόσχας σήμερα απέρριψε το αίτημα της Τρεπόβα κατά της προσωρινής της κράτησης μέχρι να γίνει η δίκη, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι τις 2 Ιουνίου. Το αίτημα ήταν διαδικαστικό και δεν αφορούσε την ουσία των κατηγοριών εις βάρος της.

Η Τρεπόβα ισχυρίζεται ότι έχει μετανιώσει για ό,τι έχει συμβεί και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες της επίθεσης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS από το δικαστήριο. Πάνω από 40 άλλοι τραυματίστηκαν από την έκρηξη.

Ο σύζυγος της Τρεπόβα είχε δηλώσει σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας ότι εκτιμά πως η γυναίκα είχε εξαπατηθεί και ότι δεν γνώριζε πως το αγαλματίδιο που της είχαν πει να παραδώσει περιείχε εκρηκτικά.

Ο Τατάρσκι ήταν ένας από τους γνωστότερους μπλόγκερς μια ομάδας με μεγάλη επιρροή που έχει αποκτήσει δημοσιότητα από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Συχνά στηλιτεύουν το κατεστημένο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου ασκώντας πιέσεις για πιο επιθετική αντιμετώπιση στην Ουκρανία.

Τον περασμένο χρόνο, σε βίντεο που είχε τραβηχτεί σε τελετή στο Κρεμλίνο για τον εορτασμό της μονομερούς προσάρτησης τεσσάρων περιφερειών της Ουκρανίας, ο Τατάρσκι έλεγε ότι η Ρωσία θα πρέπει να «σκοτώσει και να ληστέψει τους πάντες» στην Ουκρανία.

Η Τρεπόβα, σύμφωνα με το Nexta, δηλώνει βαθιά μετανιωμένη για ό,τι συνέβη και ότι καθημερινά προσεύχεται για την τύχη των τραυματιών.

