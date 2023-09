Πόλεμος στην Ουκρανία

Οι ρωσικές δυνάμεις στη νότια Ουκρανία κατέστρεψαν, για πρώτη φορά, ένα βρετανικό άρμα μάχης Challenger 2, ανέφερε σήμερα ένας διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα βίντεο που υποστηρίζει ότι δείχνει το καμένο κουφάρι του.

Η Ουκρανία ευχαρίστησε τον Μάρτιο τη Βρετανία για αυτά τα «φανταστικά άρματα» αφού το Λονδίνο έστειλε στο Κίεβο 14 Challenger 2, ενόψει τότε της ουκρανικής αντεπίθεσης.

‼️First visual confirmation of a destroyed British manufactured "Challenger 2" tank.



It burns just like the Leopards...the Abrams is next. pic.twitter.com/NUskhcruLp