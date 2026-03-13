Ρωσία: Θα μπορούσαμε να πουλήσουμε ηλεκτρική ενέργεια στο Κίεβο από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Η Ρωσία σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο της επανεκκίνησης και της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, όταν αυτό θα είναι ασφαλές, αλλά θα ήταν πρόθυμη να συζητήσει την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της χώρας.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ, ανέδειξαν το χάσμα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου όσον αφορά το καθεστώς του σταθμού, τον οποίο κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου το 2022.

Η τύχη του σταθμού στη νότια Ουκρανία αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει την αμερικανική ιδιοκτησία ή διαχείριση των ουκρανικών πυρηνικών σταθμών, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου στη Ζαπορίζια.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι οι ΗΠΑ είχαν προτείνει την κοινή τριμερή λειτουργία του σταθμού, με Αμερικανό γενικό διευθυντή. Είπε ότι το Κίεβο πρότεινε την ουκρανοαμερικανική χρήση του σταθμού, με τις ΗΠΑ να καθορίζουν τον τρόπο χρήσης του 50% της παραγόμενης ενέργειας.