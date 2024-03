Ρωσία: Τέταρτος μυστηριώδης θάνατος στελέχους της Lukoil

Χωρίς... σταματημό συνεχίζονται οι ανεξήγητοι θάνατοι κορυφαίων στελεχών της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας πετρελαίου Lukoil, καθώς ένας ακόμα, ο τέταρτος κατά σειρά, βρέθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο NEXTA αναφέρει ότι στις 13 Μαρτίου, η εταιρεία ανέφερε το θάνατο του αντιπροέδρου της Lukoil, Βιτάλι Ρομπέρτους. Πέθανε σε ηλικία 53 ετών. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε την αιτία θανάτου του αντιπροέδρου.

Ο Ρομπέρτους έγινε το τέταρτο κορυφαίο στέλεχος της Lukoil που πέθανε μέσα σε δύο χρόνια, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

