Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά drones στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Σαμάρα, στη νοτιοδυτική Ρωσία, σε απόσταση άνω των 800 χιλιομέτρων από το μέτωπο, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική κυβέρνηση.

Η Ουκρανία στοχοθετεί τακτικά τη Ρωσία με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, απαντώντας στην επίθεση που εξαπέλυσε το 2022 η Μόσχα εναντίον του εδάφους της, αλλά σπάνια τα πλήγματα αυτά είναι τόσο φονικά, κυρίως σε τόσο μεγάλη απόσταση από τα σύνορά της.

«Με βαθιά λυπη σας ανακοινώνω ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια νυκτερινής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε ο κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Φεντόριστσεφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε.

Ο κυβερνήτης δεν διευκρίνισε πού ακριβώς έγινε η επίθεση.

Νωρίτερα είχε δηλώσει πως «εγκαταστάσεις του ενεργειακού και πετρελαϊκού συγκροτήματος» στοχοθετήθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η διοίκηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων είχε αναφέρει σήμερα το πρωί την πετρελαϊκή εγκατάσταση «Σαμάρα» στην ομώνυμη ρωσική περιφέρεια.

Ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μια μεγάλη επίθεση με drones και πυραύλους στην Ουκρανία, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες, ίοπως δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του το πρωί του Σαββάτου.

All night, Ukraine was under a massive attack by Russia. The enemy launched 40 missiles – cruise and ballistic – and about 580 drones of various types. I thank all our warriors who defended the skies throughout the night, and our F-16 pilots, who once again proved their prowess… pic.twitter.com/ajjQV3XwnI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2025

«Όλη τη νύχτα, η Ουκρανία δεχόταν μαζική επίθεση από τη Ρωσία. Ο εχθρός εκτόξευσε 40 πυραύλους – κρουζ και βαλλιστικούς – και περίπου 580 drones διαφόρων τύπων. Ευχαριστώ όλους τους πολεμιστές μας που υπερασπίστηκαν τους ουρανούς όλη τη νύχτα, και τους πιλότους των F-16 μας, οι οποίοι απέδειξαν για άλλη μια φορά σήμερα την ανδρεία τους και αντιμετώπισαν αποτελεσματικά την απειλή πυραύλων κρουζ κατά της Ουκρανίας.

Οι επιθέσεις στόχευσαν το Ντνίπρο και την περιοχή, καθώς και τις περιοχές Νικολάιφ, Τσερνιχόφ, Ζαπορίζια και κοινότητες στις περιοχές Πολτάβα, Κίεβο, Οδησσό, Σούμι και Χάρκοβο. Ο εχθρός στόχευσε τις υποδομές μας, τις κατοικημένες περιοχές και τις πολιτικές επιχειρήσεις. Στο Ντνίπρο, ένας πύραυλος με πυρομαχικά διασποράς χτύπησε απευθείας μια πολυκατοικία.

Μέχρι τώρα, γνωρίζουμε δεκάδες τραυματίες από τον βομβαρδισμό και, δυστυχώς, 3 νεκρούς. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους», ανέφερε μεταξύ άλλων.