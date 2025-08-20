Ρωσία: Συνομιλίες για την ασφάλεια της Ουκρανίας χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας είναι «δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά»

Οι προσπάθειες επίλυσης των ζητημάτων ασφάλειας που αφορούν στην Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας είναι «δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά», δήλωσε την Τετάρτη η Ρωσία, προειδοποιώντας τη Δύση, η οποία προσπαθεί να εξασφαλίσει εγγυήσεις για τη μελλοντική προστασία του Κιέβου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, επέκρινε ιδιαίτερα το ρόλο των Ευρωπαίων ηγετών που συναντήθηκαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα για να συζητήσουν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί τρεισήμισι χρόνια.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι υπέρ «πραγματικά αξιόπιστων» εγγυήσεων για την Ουκρανία και πρότεινε αυτές να βασιστούν σε ένα σχέδιο συμφωνίας που συζητήθηκε μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών στην Κωνσταντινούπολη το 2022, στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Τότε, το Κίεβο απέρριψε την πρόταση αυτή με το σκεπτικό ότι η Μόσχα θα είχε ουσιαστικό δικαίωμα βέτο σε οποιαδήποτε στρατιωτική αντίδραση για να έρθει σε βοήθειά της.

«Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το γεγονός ότι τώρα προτείνεται να επιλυθούν ζητήματα ασφαλείας, συλλογικής ασφαλείας, χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε ο Λαβρόφ σε κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, τονίζοντας: «Είμαι βέβαιος ότι στη Δύση και πάνω απ' όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν απόλυτα ότι η σοβαρή συζήτηση θεμάτων ασφάλειας χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια ουτοπία, είναι ένας δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά».

Τα σχόλια του Λαβρόφ υπογράμμισαν το αίτημα της Μόσχας προς τις δυτικές κυβερνήσεις να συνεργαστούν άμεσα μαζί της σε θέματα ασφαλείας που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη, κάτι που, όπως λέει, έχουν αρνηθεί μέχρι στιγμής να κάνουν.

Η Μόσχα επανέλαβε επίσης αυτή την εβδομάδα την κατηγορηματική απόρριψή της για «οποιοδήποτε σενάριο που περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία».

«Αδέξιοι» Ευρωπαίοι

Ακόμη, ο Λαβρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Τραμπ και τον Ζελένσκι ότι προχώρησαν σε «μια αρκετά επιθετική κλιμάκωση της κατάστασης, μάλλον αδέξια και, γενικά, ανήθικη προσπάθεια να αλλάξουν τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ και του ίδιου του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών... Δεν ακούσαμε καμία εποικοδομητική ιδέα από τους Ευρωπαίους εκεί».

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας εκεί. Στη συνέχεια, δήλωσε ότι είχε αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να παρέχουν αεροπορική υποστήριξη στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι προτάσεις που συζητήθηκαν μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη το 2022 ήταν ένα «πολύ καλό παράδειγμα» ενός πιθανού σχεδίου ασφαλείας, σημειώνοντας ότι θα απαιτούσαν, επίσης, από την Ουκρανία να γίνει ουδέτερο κράτος και να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το σχέδιο που συζητήθηκε τότε, η Ουκρανία θα είχε λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από μια ομάδα χωρών, συμπεριλαμβανομένων των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ - Κίνα, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Γαλλία.

Σύμφωνα με ένα σχέδιο που έχει συμφωνηθεί εν μέρει, τα κράτη εγγυητές –συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας– θα σέβονται και θα τηρούν την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας και θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας εναντίον της.

Η Ουκρανία ήθελε οι εγγυητές, σε περίπτωση επίθεσης εναντίον της, να της παράσχουν βοήθεια που θα μπορούσε να περιλαμβάνει «το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από την Ουκρανία, την παροχή των απαραίτητων όπλων, τη χρήση ένοπλης δύναμης προκειμένου να αποκατασταθεί και στη συνέχεια να διατηρηθεί η ασφάλεια της Ουκρανίας ως μόνιμα ουδέτερου κράτους». Ωστόσο, η Ρωσία επέμεινε ότι οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να συμφωνηθεί από όλα τα κράτη εγγυητές, πράγμα που σημαίνει ότι η Μόσχα θα έχει δικαίωμα βέτο.