Ρωσία: Συνελήφθη Ρωσοαμερικανίδα δημοσιογράφος του Radio Free Europe στην Καζάν

Η Ρωσοαμερικανίδα δημοσιογράφος Αλσού Κουρμάσεβα τέθηκε υπό κράτηση στη ρωσική πόλη Καζάν, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το μέσο ενημέρωσης για το οποίο εργάζεται, το Radio Free Europe/Radio Liberty, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο χρηματοδοτείται από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Η κυρία Κουρμάσεβα αντιμετωπίζει δίωξη διότι δεν δήλωσε στις αρχές πως είναι «πράκτορας του εξωτερικού» και διατρέχει κίνδυνο να της επιβληθεί ποινή ως και πενταετούς φυλάκισης, σύμφωνα με το RFE/RL.

Η δημοσιογράφος, η οποία τον περισσότερο καιρό διαμένει στην Πράγα, χρειάστηκε να ταξιδέψει στη Ρωσία εξαιτίας «οικογενειακής έκτακτης ανάγκης» την 20ή Μαΐου, κατόπιν τέθηκε υπό προσωρινή σύλληψη τη 2η Ιουνίου καθώς περίμενε την πτήση της επιστροφής από την Καζάν, εξήγησε η ίδια πηγή.

Το αμερικανικό και το ρωσικό διαβατήριό της κατασχέθηκαν και δεν ήταν σε θέση να φύγει από τη Ρωσία ωσότου εντέλει ανακοινώθηκε πως της ασκήθηκε δίωξη χθες.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (Committee to Protect Journalists, CPJ), ΜΚΟ με έδρα τη Νέα Υόρκη, σημείωσε πως η δημοσιογράφος βρισκόταν χθες βράδυ σε κέντρο προσωρινής κράτησης, επικαλούμενο πληροφορίες του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων Tatar-Inform.

Η CPJ κάλεσε τις αρχές της Ρωσίας να «απελευθερώσουν αμέσως» την Αλσού Κουρμάσεβα και να «εγκαταλείψουν όλες τις διώξεις» σε βάρος της.

«Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα, και η σύλληψη της Κουρμάσεβα αποτελεί νέα απόδειξη ότι η Ρωσία είναι αποφασισμένη να καταπνίξει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία», στηλίτευσε η ΜΚΟ.

Η κυρία Κουρμάσεβα είναι η δεύτερη δημοσιογράφος με την αμερικανική υπηκοότητα η οποία συλλαμβάνεται στη Ρωσία το 2023. Είχε προηγηθεί ο ρεπόρτερ της εφημερίδας Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς, ο οποίος συνελήφθη στη Μόσχα τη 19η Μαρτίου και είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες περί κατασκοπείας, τις οποίες ο ενδιαφερόμενος και η εφημερίδα χαρακτηρίζουν φαιδρές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του RFE/RL, η κυρία Κουρμάσεβα είναι «πεπειραμένη δημοσιογράφος που καλύπτει για καιρό τις εθνικές μειονότητες στο Ταταρστάν και στο Μπασκορτοστάν, στην περιφέρεια Βόλγα-Ουραλίων στη Ρωσία».

