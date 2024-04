Ρωσία: Συγκαλούμε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΟΑΕ για τις επιθέσεις στη Ζαπορίζια

Έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) εγκαλεί η Μόσχα σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον του πυρηνικού σταθμού στην Ζαπορίζια – για τις οποίες το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ουκρανία. Αυτό έκανε γνωστό τη Δευτέρα (8/4) ο Μιχαήλ Ουλιάνοφ, μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΔΟΑΕ.

«Η Ρωσία ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις και προκλήσεις των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας» εναντίον του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια, έγραψε ο Ουλιάνοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

🇷🇺 Russia informed @iaeaorg about the situation at the Zaporozhskaya NPP (#ZNPP) as of April 1



⚛️ From March 24 to March 29, 2024, the Agency experts walked with a radiation monitoring device across the ZNPP site



🔗 https://t.co/1uRNxY7yHD pic.twitter.com/wePJ9bvWoV